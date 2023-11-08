دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كنز رباني.. اليك 10 فوائد لتناول الكيوي يوميا فيتامينات ومحاربة السرطان وتقوية المناعة تعرف عليها”!,

الكيوي هو نوع من الفواكه الاستوائية اللذيذة، ويتميز بنكهته الحلوة والحمضية وقوامه اللين، بالإضافة إلى قشرته الخارجية البنية المقشورة يحتوي الكيوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والألياف الغذائية يُعتبر الكيوي مصدرًا جيدًا للألياف ومضادات الأكسدة، وله دور في دعم الصحة العامة يتمتع الكيوي بغنى بالمواد الغذائية ويمكن أن يكون جزءًا مفيدًا من نظام الغذاء اليومي إلى جانب نكهته الشهية، يحمل الكيوي العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية للصحة.

الفوائد الطبية للكيوي

الكيوي هو غني بفيتامين C، وهو يُعتبر مصدرًا ممتازًا لهذا الفيتامين الذي يعزز جهاز المناعة ويساهم في مكافحة الالتهابات والأمراض بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكيوي على إنزيمات هاضمة تعزز عملية الهضم وتقلل من مشاكل مثل الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي يتميز الكيوي أيضًا بكونه غنيًا بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E والكاروتينويدات، وهذه المركبات تقاوم الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الكيوي في تحسين صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL، مما يعزز من صحة القلب ويخفض خطر الأمراض القلبية.

فوائد الكيوي للبشرة

الكيوي يُعتبر مفيدًا للبشرة بعدة طرق:

ترطيب البشرة: يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الماء، مما يساهم في ترطيب البشرة والمحافظة على نعومتها.

مكافحة الشيخوخة: يحتوي الكيوي على فيتامين E وفيتامين K، واللذان يمكن أن يساعدا في تقليل ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

مضاد للالتهابات: الكيوي يحتوي على مضادات الالتهاب الطبيعية التي يمكن أن تخفف من التهابات البشرة وتهدئتها.

تقشير البشرة: الكيوي يحتوي على إنزيم يُعرف بالبروتيناز، والذي يمكن أن يساعد في التقشير اللطيف للبشرة وإزالة الخلايا الميتة.

تعزيز صحة البشرة: الكيوي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل البوتاسيوم والفيتامينات الأخرى التي تساهم في الحفاظ على صحة البشرة.

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