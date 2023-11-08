«هتندم ندم عمرك!!».. استشاري جهاز هضمي يحذر من تناول هذا الطعام يسبب تليف الكبد .. كارثة بكل المقاييس!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تمت إجراء مجموعة من الأبحاث حول كيفية الحفاظ على صحة الكبد وتجنب تعريضه للتلف قدم الدكتور محمد حسن المنيسى، الاستشاري في مجال الجهاز الهضمي، مجموعة من النصائح حول الحفاظ على صحة الكبد في مصر، هناك تطعيم إلزامي ضد فيروس B وفيروس A ينبغي لنا تجنب استخدام الأدوات الشخصية المشتركة مع الآخرين الدكتور حسن المنيسى أشار إلى ضرورة تجنب الاستخدام المفرط للأدوية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الكبد، وشدد على أهمية تجنب تناول الفول السوداني والدقيق غير المخزن بشكل جيد.

اضرار الدقيق علي صحة الكبد

تنمو في الدقيق غير المخزن بشكل صحيح فطر يمكن أن يسبب إصابة الكبد بسرطان”، وأوضح الدكتور حسن المنيسى أنه بفحص وبحث مستمر حول العوامل التي تؤثر إيجابًا أو سلبًا على الصحة، يمكن للشخص العناية بجسمه بشكل جيد فهو يجد أهمية كبيرة في معرفة ما يمكن أن يضر بأعضاء الجسم وما يمكن أن يكون مفيدًا ينبغي على الإنسان أن يتوخى الحذر ويتابع حالته الصحية بعناية، ويتحقق من العادات التي يتبعها إذا كانت هذه العادات غير سليمة، فإنها قد تؤثر سلبًا على صحته، بينما إذا كانت صحية، فسيستمتع بصحة جيدة وهناك بعض الأعضاء في الجسم، حينما يتعرضون لأي مشكلة، يمكن أن يؤثروا بشكل كبير على وظائف الجسم بأكمله.

فوائد القهوة لصحة الكبد

تشير الأبحاث إلى أن القهوة قد تلعب دورًا مهمًا في منع التليف والأكسدة الزائدة في الكبد، وبالإضافة إلى ذلك، هناك فوائد محتملة لتناول بعض أنواع البقول ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هناك حالات صحية تستدعي تجنب تناول القهوة، مثل الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة، ضربات القلب، وأمراض التوتر وتوتر الجهاز العصبي المزمن يجدر بالذكر أن القهوة يمكن أن تكون فعالة في منع الذبحة الصدرية، وليس لها تأثير كبير على مرضى ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأطعمة مثل الفراولة والتوت والجرجير والخيار يمكن أن تكون مفيدة في حماية الكبد وصحته.