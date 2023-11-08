ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. معلومات لن تتخيلها يوماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم اكتشاف العديد من الفوائد والاستخدامات التي تقوم بأدائها قصافة الأظافر، بالإضافة إلى قص و تقليم وتنظيف الاظافر تساعد على توفير الوقت والجهد وإنهاء الكثير من الأعمال اليومية، الاستخدام الأساسي هو قص الأظافر أما في حالة استخدامها للأغراض الأخرى لابد من تنظيفها جيدًا وتعقيمها، ويفضل عزل القصافة المستخدمة للأغراض الشخصية عن غيرها وتعقيمها دائمًا لمنع انتشار العدوى ونقل الأمراض.

طريقة الاعتناء بالقصافة معقمة ونظيفة

الاهتمام بالنظافة والتطهير هو أمر مهم جداً عند استخدام قصافة الأظافر، من المهم أن نحرص على تنظيف القصافة بشكل منتظم والتأكد من خلوها من الجراثيم والبكتيريا، و يمكن القيام بذلك عن طريق:

غسل القصافة بالماء الدافئ والصابون وتجفيفها جيدًا بعد كل استخدام.

يمكن أيضًا استخدام معقم الأيدي أو المنظفات المطهرة لتنظيف القصافة بشكل دوري

تجفيف القصافة تمامًا قبل تخزينها لمنع تراكم الرطوبة التي يمكن أن تساعد على نمو البكتيريا.

الاهتمام بالنظافة الشخصية هو أمر مهم للحفاظ على صحة الأظافر والأصابع.

تنظيف أصابعك جيدًا قبل قص الأظافر والتأكد من عدم وجود أي جراثيم أو أوساخ

ولزيادة الأمان، يمكن لكل فرد في الأسرة استخدام قصافة أظافر خاصة به.

استخدامات قصافة الأظافر

يوجد العديد من الاستخدامات التي تم اكتشافها تقوم بها قصافة الأظافر ومن أشهر 7 استخدامات: