دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حبة جعلها الله علاج لضعف النظر.،.. كوب واحد قبل النوم وانسى مشاكل العين !. ووداعا لضعف النظر,

باستعمال عشبة واحدة وهي #مطحون #الكمون الحوت ستلاحظ نتيجة رائعة في علاج بصرك : يمكنكم القضاء على ضعف البصر وم شكلة المياه الزرقاء وقصر النظر وتعيد النظر الى طبيعته

الوصفة الأولى: طريقة اعداد الوصفة : نأخذ ملعقة واحدة من مطحون الكمون الحوت ونضعها في كوب ونصب عليها ماء مغلي ونتركه لمدة عشرة دقائق حتى ينقع ومن ثم يصفى ٠ ويتم تناوله مرتين في اليوم ٠ بعد فترة من الزمن ستلاحظ نتيجة رائعة في تحسن مستوى بصرك وعليك الاكتفاء من هذه الوصفة بعد احراز تقدم في حالة بصرك ٠ الوصفة الثانية: الطريقة الثالثة: #علاج ضعف النظر بالاعشاب وتقويته طبيعيا بدون نظارات يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة ضعف النظر ويجهل الكثير ايضا ان هناك الكثير من الطرق الطبيعية والتي تساعد علي تقوية النظر و الحد من ضعف النظر وهذه الطرق هي وصفات طبيعية من الاعشاب لها تاثير كبير جدا وفعالة لذالك اتينا لكم .. بافضل الطرق الطبيعية لعلاج ضعف النظر. الوصفات : 1. الجنكة كانت الجنكة تستخدم لقرون عدة لعلاج مشاكل العين وهي تعمل علي زيادة تضفق الدم وتوسيع الاوعية الدموية في الدماغ وتقوم ايضا بتنشيط حركة الدم في الناحية الخلفية للعينين وتزيد من سرعة تدفق الدم الي العين كما انها تعالج ايضا مرض المياه الزرقاء علي العين فهي نبتة لها فوائد كثيرة لعلاج ضعف النظر و الكثير من الامراض التي تصيب العين . استخدام ما يسمي كحل ( الاثمد ) تعتبر وصفة استخدام كحل الاثمد لتقوية النظر من الوصفات الطبيعية والتي لا غني عنها وكحل ( الاثمد ) هو عبارة عن كحل يحافظ علي صحة العين ويقوي البصر ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يستخدم كحل الاثمد لما يحتويه من فوائد كثيرة