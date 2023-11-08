«إزاي عايشين ومنعرفش!!».. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي وفي أي مكان جربه الان .. ولا الجن الأزرق يعرفها!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البحث عن كود سحري لفتح شبكات الواي فاي مجانًا هو أمر غير مسموح وغير قانوني معظم شبكات الواي فاي محمية بكلمات مرور لحماية خصوصيتها وأمانها، ومحاولة اختراقها دون إذن صاحبها تعد انتهاكًا للقوانين نحن نشجع على احترام خصوصية وأمان الشبكات والالتزام بالقوانين المحلية يجب دائمًا الحصول على إذن من صاحب الشبكة لاستخدامها إذا كنت بحاجة إلى اتصال بالإنترنت، يُفضل البحث عن شبكات Wi-Fi العامة أو الاشتراك في خدمة الإنترنت المناسبة بشكل قانوني.

طريقة فتح شبكة الواي فاي ببلاش

هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون اختراق شبكات الواي فاي من حولهم وفيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها لمعرفة كيفية الاتصال بشبكة واي فاي معينة:

من هاتفك المحمول، انتقل إلى إعدادات الهاتف وابحث عن قائمة الاتصال بالشبكات الأخرى. اختر شبكة الواي فاي التي ترغب في الاتصال بها. بعد ذلك، ادخل 192.168.1.1 في متصفح الويب عندما يُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. عادةً ما يكون اسم المستخدم الافتراضي “admin” لمعظم الشبكات. بمجرد الدخول، انتقل إلى قائمة wlan وستجد كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي المحددة.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الإجراءات تشير إلى الاتصال بشبكة واي فاي بكلمة مرور معروفة وليست محاولة لاختراق شبكة بدون إذن صاحبها يجب دائمًا الالتزام بالقوانين واحترام خصوصية الشبكات الأخرى.

طريقة آخري لفتحة شبكة الواي فاي بدون كلمة سر

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا فتح الإنترنت على شبكات الواي فاي دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة كل ما تحتاج إليه هو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على جهاز الراوتر الخاص بالواي فاي، وسيتمكنك ذلك من الاتصال بالإنترنت مباشرة دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور.