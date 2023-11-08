«ولا الجن الأزرق يعرفها».. رقم سري رهيب ملوش مثيل هيفتحلك أي شبكة واي فاي تخطر علي بالك بكل سهولة .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الإنترنت في حياة الأفراد ضرورة لا غنى عنها، حيث يُستخدم في العديد من السياقات وبالتالي توجد رغبة مستمرة لدى الأشخاص في اكتشاف كلمات مرور شبكات الواي فاي المختلفة للاستفادة من الإنترنت المتاح دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج أو تطبيقات إضافية، بالإضافة إلى ذلك، يرغب الجميع في استخدام شبكات الإنترنت بسهولة ودون دفع رسوم إضافية وفتح الشبكات القريبة.
فتح شبكة الواي فاي عن طريق الباركود
يمكن اتباع بعض الخطوات لفتح الشبكات القريبة بسهولة:
- افتح إعدادات هاتفك أو جهازك.
- حدد Wi-Fi.
- بعد الانضمام إلى الشبكة Wi-Fi التي ترغب في الاتصال بها وتود معرفة كلمة المرور الخاصة بها، انقر عليها.
- ستظهر بيانات الشبكة، وستجد رمز الاستجابة السريعة (QR code) في الأسفل.
- حدد “QR Scanner” (قارئ الاكواد) وقم بمسح الباركود.
- بمجرد مسح الباركود، ستظهر كلمة المرور الخاصة بالشبكة.
- باستخدام هذه الطريقة، يمكنك بسهولة الوصول إلى كلمة المرور للشبكة باستخدام تقنية الباركود.
خطوات فتح شبكة الواي فاي
عند معرفة الرقم السري المعجزة، يصبح من السهل فتح أي شبكة إنترنت قريبة. يمكن تحقيق ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- قم بالتوجه إلى إعدادات جهازك الذكي أو الكمبيوتر المكتبي.
- قم بفتح قائمة شبكات الواي فاي (Wi-Fi).
- اختر شبكة قوية وقريبة من موقعك، ثم ادخل اسم الشبكة بشكل دقيق.
- ارجع إلى قائمة الشبكات.
- انقر على “إضافة شبكة جديدة” وأدخل الاسم الذي سجلته سابقًا للشبكة.
- حدد خيار كلمة المرور وأدخل “admin”.
- انتقل إلى إعدادات عنوان IP وحدد “ثابت”، ثم أدخل عنوان IP (192.168.1.1).
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