سعرها وصل لـ150 ألف جنيه !! .. دور علي المعلقة دي في بيتك بسرعة تقلها يساوي ذهب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ازاي ماتعرفش الأخبار دي سعرها وصل لاكتر من ١٥٠ الف جنيه دور على المعالق دي بسرعه بعد الاعلانات الكتير عن الموضوع ده أصبحت لها أهمية كبيرة أهمية وجود المعلقة التي بها رسمة السنبلة، حيث تداولت هذه الأخبار حول ارتفاع سعر تلك الملعقة ولكن ظن البعض أن تلك الأخبار مجرد إشاعات وليست حقيقة ولكن صدم الجميع عندما قام العديد من الأشخاص بطلب شرائها بمبلغ مالي كبير، لذلك سوف نوضح لك في هذا المقال الأخبار الصحيحه.

تاريخ تصنيع الملعقة

ويتميز شكل هذه الملعقة بأنها مصنوعة من الألومنيوم ولونها فضي لامع تعتبر هذه الملعقة مميزة ومشهورة وخاصة في جميع الدول العربية وبالتحديد في جمهورية مصر العربية حيث لا تخلو المنازل منها وتوجد بكميات كبيرة.

هل وصل سعر ملعقة السنبلة الي 150 ألف جنيه فعلا

م بالتأكيد وصل سعرها علي أحد المواقع للبيع والشراء ، حيث وصل سعرها علي هذا الموقع الي 150,000

ارتفاع سعر ملعقة السنبلة حقيقة أم إشاعة

انتشرت العديد من الأخبار على مواقع الانترنت المختلفة حول ارتفاع سعر هذه الملعقة قام خبير مقتنيات بتوضيح الحقيقة كاملة حول أن ما تم تداوله في الفترة الأخيرة ما هي إلا إشاعات، كما أوضح سعر الملعقة الحقيقي وهو ثلاثون جنيها وذلك نظراً لما تتميز به هذه الملعقة من جودة في التصنيع ومقاومتها العالية للص نرجو أم نكون اوضحها المعلومات الصحيحه