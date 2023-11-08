“هتتصدمي لما تعرفي”!!…كارثة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض ودا هيعرضها ويعرض أولاده للخطر إحذري من فعل هذا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد الكثير من من أنواع الأطعمة التي تعطي للإنسان نسبة البروتين التي يحتاجها جسم الإنسان، ولكن يظل البيض هو من أكثر أنواع الأطعمة المفيدة والتي تعد من مصادر البروتين الحيواني، كما أن البيض أساسي في بناء العضلات ويعطي الجسم وعناصر غذائيه مختلفه ويتوجد أكثر من طريقة يتم بها طهي البيض ولكن يظل البيض المسلوق هو من اكثر الطرق شيوعا ولكن هناك بعض العادات الخاطئة التي يمكن أن تتم عند سلق البيض، وتحوله من عنصر غذائي إلى سم يؤثر على صحة الإنسان ويسبب له تسمم الغذائي تابعونا للتفاصيل.

الطريقة الخاطئة لطهي البيض

الطريقة الخاطئة لسلق البيض تكون في القيام بعدم الصبر عليه حتى ينضج ويطهى بشكل كامل، وبالطبع يمكن لمجموعة من الأفعال الخاطئة أن تحول الأطعمة المفيدة والمغذية للجسم إلى مصدر سموم تضر بالجسم الإنسان والأعضاء الداخلية له، ونجد أنه عندما يتم طهي البيض لفترة قصيرة جدا هذا يجعله يكون نيء وبما يسبب مشاكل هضمية لمن يقوم بتناوله بشكل متكرر للحد الذي يقع على الإنسان قد يصاب بتسمم المعدة.

الطريقة الصحيحة لطهي البيض

يمكن أن تتجنب كل تلك الأضرار من خلال أمر بسيط وهو القيام بطهي البيض بصورة سليمة على أن يكون هذا من خلال إحضار وعاء يحتوي على الماء ويوضع فيه البيض كما هو معتاد، ومن ثم يتم وضع نصف ملعقة من الملح من فوقه ويضع على النار لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة وهذا هو الوقت الكافي لنضج البيض ويمكن بعد ذلك تناوله بكل سهولة.