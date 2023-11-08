دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم استخدام ماكينات الصراف الآلي بشكل واسع في الوقت الحالي، حيث توفر خدمة سحب النقود دون الحاجة إلى استخدام بطاقة فيزا، ومع ذلك هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء هذه العملية، وينبغي على الشخص التأكد من حفظ كلمة المرور بشكل آمن وعدم مشاركتها مع الآخرين، بالإضافة إلى ذلك يُنصح الشخص بقراءة تعليمات خدمة فودافون كاش قبل البدء في أي عملية مالية. سحب النقود من خدمة فودافون كاش بإستخدام ماكينة الصراف الآلي يمكنك استخدام خدمة فودافون كاش لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي. يجب اتباع الخطوات التالية: قم بطلب رمز *9# من هاتفك المحمول.

ستظهر لك خيارات مختلفة على الشاشة، ابحث عن خيار “سحب من ماكينة الصراف الآلي” واضغط عليه.

أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه من حسابك.

قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في فودافون كاش وتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

ستتلقى رمزًا على هاتفك المحمول، قم بإدخال هذا الرمز في ماكينة الصراف الآلي.

ستقوم الماكينة بإخراج النقود بسهولة ودون الحاجة إلى بطاقة فيزا.

من الأفضل دائمًا أن تتبع هذه الخطوات بعناية وتحرص على حفظ البيانات الشخصية بشكل آمن أثناء العملية. نصائح مهمة عند إستخدام ماكينة الصراف الآلي يُوصى باتباع بعض النصائح أثناء استخدام ماكينة الصراف الآلي، مثل اختيار موقع آمن وجيد التنوير: يجب تجنب استخدام الماكينات في أماكن نائية أو غير آمنة.

كما ينبغي الحرص على خصوصية رمز PIN وعدم كتابته على أي ورقة أو مشاركته مع أشخاص غرباء.

بعد الانتهاء من عملية السحب.

يجب التأكد من إخراج البطاقة والأموال المستلمة.

ومن ثم تمزيق الإيصال بشكل آمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إزاي عايشين ومنعرفش».. طريقة سحب فلوسك من ماكينة ATM بدون فيزا السر في تليفونك .. ياريتني جربتها من زمان!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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