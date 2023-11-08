دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في عدن.، تم بيع حوت بمبلغ خيالي. شاهد السبب.،،, �فاد مواطنون ببيع حوت بسعر ٨٠٠ الف ريال ظهر اليوم في عدن. وبحسب مواطنون فانه تم بيع حوت يسمى قُطقُطة ، وهو أحد أنواع الحيتان من فصيلة سمك القرش (لُخم). وتعتبر زعانف هذا النوع من الحيتان هي الأعلى سعراً والأجود لصناعة خيوط الجراحة الطبية. وفي حراج صيرة للأسماك وصل بيع الحوت الواحد إلى 800,000 ثمانمائة ألف ريال يمني ، ويبلغ وزن الحوت حوالي 150 كيلو جرام.

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