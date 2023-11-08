دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إليك طريقة منزلية مفيدة وآمنه تغنيك عن الطبيب!..لتنظيف القولون من البراز المتحجر,
لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة.
الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وفقا لـ conehealth
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