عشبه سحرية المفعول… الحل النهائي لكل مشاكل الغازات والامساك والقولون في دقائق.. الحل الأمثل لفقرالدم..موجودة بكل منزل!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف عن القولون العصبي أنه من أمراض العصر الحديث حيث يصيب الكبار والصغار هقولك علي طريقه جميله للتخلص من فقر الدم والقولون بطريقه جميله وهي وصفة مفعولا سحريا لهذه المشاكل الخاصه بكم، عشبة الزاز هي نبات طبيعي غير معروف للكثيرين، ولكنها تعتبر واحدة من الأعشاب التي أثبتت فعاليتها الكبيرة في تعزيز صحة الشعر والجمال. الأعشاب
وصفة عشبة الزاز
هو اسم العشبة غريب بس ليها فوايد كبيره عشبة الزاز هي نبات طبيعي غير معروف للكثيرين، ولكنها تعتبر واحدة من الأعشاب التي أثبتت فعاليتها الكبيرة في تعزيز صحة الشعر والجمال.
فوائد عشبة الزاز
تعرف الآن على فوائد عشبة الزاز :
- تحتوي عشبة الزاز على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين الزنك، وقد أثبتت بعض الدراسات فعاليتها في علاج قشرة الشعر.• كما تعمل على إسترخاء الجسم والتخلص من الصداع وتحسين المزاج، وتعد مفيدة بشكل خاص للنساء حيث تخفف من أعراض ما قبل الدورة الشهرية.
- تساعد على تنظيف القولون العصبي وإخراج الغازات
- تستخدم عشبة الزاز للعناية بالشعر عن طريق تحضير مغلي من النبات واستخدامه كغسول للشعر. يتم غلي النبات في الماء لمدة ثم يصفى ويستخدم المغلي كغسول للشعر بعد غسله بالشامبو. يُنصح بترك الغسول على الشعر لمدة ثم اغسله بالماء الفاتر.
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