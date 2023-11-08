«فاكهة من الجنة!!».. تعرف علي فوائد الموز المتعددة واسمه في القرآن الكريم .. مش هتصدق انه من الجنة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُطرح هذا السؤال بشكل متكرر، وقد يكون هناك جدل حول ما إذا تم ذكر الموز في القرآن الكريم أم لا الواقع هو أن الموز لم يُذكر بالاسم مباشرة في القرآن الكريم، ولكن هناك مرجع غير مباشر يُشير إلى فاكهة قد تكون الموز قد تُرتبط الفاكهة المشهورة بالموز بإشارة في القرآن الكريم إلى “فاكهة مقبولة” أو “فاكهة الجنة” والتي ذكرت في القرآن يُمكن أن يُفهم هذا المرجع ببساطة على أنه إشارة إلى الموز أو أي نوع آخر من الفواكه المحببة والمقبولة إذا كان هناك اهتمام خاص بالموز أو أي فاكهة أخرى في القرآن الكريم، فإنه يمكن تفسيرها بالإشارة إلى قيمة وأهمية الفواكه في تغذيتنا وحياتنا اليومية.

هل تم ذكر اسم الموز في القرآن الكريم؟

من الجدير بالذكر أن اسم الموز لم يتم ذكره في القرآن الكريم باللفظ الحرفي نفسه، ولكن تم ذكره باسم آخر في القرآن تمت إشارة إلى الموز في سورة الواقعة، حيث قال الله تعالى: “وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * في سدر مخضود * وطلح منضود”، ويُفسر هنا أن الكلمة “طلح” تشير إلى الموز.

ماذا تعني كلمة الطلح المنضود في القرآن الكريم؟

أكد علماء التفسير أن المقصود بكلمة “الطلح المنضود” التي ذُكرت في القرآن الكريم هو “فاكهة الموز” يشير هذا التفسير إلى أن الكلمة “الطلح” كانت تُستخدم للإشارة إلى الموز عند العرب في العصور القديمة، وما زالت بعض الدول العربية تستخدم هذا المصطلح حتى اليوم وأما كلمة “المنضود” فتُفسر على أنها تعني تراكم ثمار الموز فوق بعضها البعض، وهذا ما يحدث في حالة الموز عندما تتراكم ثماره فوق بعضها البعض ومن المهم ملاحظة أن كلمة “الموز” هي مصطلح هندي الأصل قبل أن يتم تعريبها في وقت لاحق.