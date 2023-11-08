دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف علي فوائد بذور الفلفل الأخضر له عدة فوائد كبيرة لذلك في هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة سحرية للتخلص من الوزن بدون رجيم أو ذهابك للجيم يعتبر الفلفل من الخضروات متعددة الاستخدامات والتي تدخل في كل الوصفات رائعة فكل ما هو أخضر يعتبر مفيد وبه عناصر غذائية عديدة وخاصة عنصر الحديد، كما أنه يدخل في عمل السلطات بشكل رائع ويتم عمل شرائح رائعه منه في حشوات السندويشات المتنوعة ولكن وصفه اليوم نأخذها من بذور هذا الفلفل لتقليل وزن الجسم وفي هذا المقال سوف نوضح لكم فوائد واستخدامات مدهشة للفلل الاخضر. وصفة بذور الفلفل لفقدان الوزن نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من الكمون.

نحضر ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر. واحد كوب ماء. الخطوات نقوم بتحضير المطحنه الخاصة بالبهارات ونضع فيها بذور الفلفل حتى أن يتم هرسها تماماً .

ثم نضيف عليها كوب من الماء ونرفعه على نار متوسطة إلى درجة الغليان بعد ذلك عليك بتهدئه النار لمدة 10 دقائق.

ثم أطفأ النار ورفعهم من عليها لكي يب تستطل هذا الخليط بسهوله وهذه الخطوه لكي نحصل على السائل أو المشروب الذي تم غليه

ويتم تناوله مرتين في اليوم وسوف تتخلصي من الوزن الزائد نرجو الإفادة. فوائد بذور الفلفل الاخضر للتخسيس لشعور بالشبع وتقليل الشهية تفيد هذه المادة أيضاً على تقليل شهيه الفرد لأنه سيشعر بالشبع طول الوقت وأن معدته ممتلئه مما يؤدي إلى التقليل في تناول الأطعمة وخاصة الدسمة.

تساعد هذه المادة ايضا على زياده حرق الدهون في الجسم بشكل كبير بالإضافة إلى تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بذور الفلفل الأخضر حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم وفي اقل من اسبوع هتخس 10 كيلو…جرب بنفسك وشوف النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.