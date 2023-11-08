دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم غالبية النساء عن البحث عن منتجات طبيعية علشان توفر الوقت والجهد والفلوس هقولك علي طريقه جميله لما تستعملها على جسمك قبل النوم مش هت المنتجات الطبيعية لتفتيح الجسم، وحصولهن على بشرة ناصعة البياض، ويعتبر استخدام الفازلين والقرنفل من الوصفات الممتازة المستخدمة في ترطيب الجلد وتفتيح المناطق الحساسة ومنطقة تحت الإبط، مزيل للهالات السوداء تحت العين ومزيل للتجاعيد والخطوط نسيها طول عمرك مكونات الوصفه الطريقة ملعقة كبيرة من الفازلين.

الخطوات بطريقه مرتبه تقليب الفازلين جيدا أو وضعه داخل الميكروويف أو حمام بخار للحصول على قوام سائل. خلط الفازلين والقرنفل حتى الحصول على قوام متجانس. إضافة الكركم ولبن جوز الهند والنشا إلي الخليط السابق. التقليب المستمر حتى الحصول على قوام متماسك ويسهل عليك الاستعمال. ملعقة كبيرة من الكركم. عصير ليمونة. لبن جوز الهند. ملعقة من النشا.

وايضا وضع الخليط على المكان المراد تفتيحه لمدة لا تقل عن ساعة. غسل المكان بالماء جيدًا ثم تمرير مكعب من الثلج عليه. تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة. الاحتفاظ بالخليط بعد كل استخدام في وعاء محكم الغلق في مكان بارد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي ملعقة من الفازلين والقرنفل على هذه المنطقة من جسدك قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك!! تعرف الآن على اهميه الفازلين للجسم.. اختراع وهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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