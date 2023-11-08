مصيبة سودا لو ظهرت عندك!!.. ارمي تلفونك بسرعة.. احذر من ظهور هذه العلامه لديك تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقب!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الواتساب من المواقع الإلكترونية التي يتم عمل حساب خاص عليها للدردشة مع الآخرين طوال اليوم وهذا بالنسبة للأصدقاء الذين يمتلكون رقم هاتفك المحمول وتملك ارقامهم الخاصة، ولكن بالرغم من الخصوصية التي يوفرها التطبيق إلا أن هناك عدة طرق يمكن اختراق حسابك الخاص من خلالها ويبدأ التجسس على حسابك الخاص والرسائل التي تدور بينك وبين أصدقائك لهذا سنوضح لك علامات الاختراق وطرق الحماية الآن
علامات اختراق الواتساب الخاص بك
يوجد علامات واضحة تظهر على حساب الواتساب الخاص بك تدل على وجود مخترق، وهذه العلامات كالآتي
- وجود رسائل ومحادثات لا تعلم عنها على حسابك الخاص.
- التطبيق يعمل بشكل غير المعتاد وبطئ في إرسال الدردشة للأخرين.
- تشغيل الواتساب وظهور نشاطك في وقت لا تعمل عليه.
- توافر عدة مكالمات فيديو وصوتية في السجل لم تقم بها.
- وجود تطبيق غريب على الجهاز لم تقم بتحميله.
- إيجاد جهاز آخر مرتبط بالحساب لا تعلم عنها.
طرق حماية حساب الواتساب من الاختراق
هناك بعض الطرق الممكنة التي من خلالها يتم حماية هاتفك من الاختراق وخاصة حساب الواتساب ومنها ما يلي
- الدخول على التطبيق ومنه على حسابك مباشرة.
- الضغط على الثلاث نقاط المتاحة في الصفحة من فوق.
- اختيار كلمة الإعدادات ثم الانتقال إلى أيقونة الحماية.
- اختيار حماية الحساب عن طريق التحقق بخطوتين.
- اتباع الخطوات المتاحة داخل هذا الاختيار.
- وسيتم طلب الرقم الخاص بالدخول عمد التسجيل من هاتف آخر.
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