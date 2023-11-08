ولا الجن الأزرق يعرفها.. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند وضعه مقلوب على شاشته معلومة خطيرة.. عمرها ما تخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اخبار كثيرة منتشرة تحمل وضعيات وضع الهاتف المحمول الصحيحة وهذا لمن لا يعرف كيفية المحافظة على الهواتف وذلك لعدم فساد الهاتف وعدم القدرة على شراء واحد آخر بتكلفة عالية لا يمكن دفعها، لذا قام احد خبراء التكنولوجيا بتوضيح الأمر وماذا يحدث عند وضعه على الظهر أو الوجه الشاشة وذلك لأن لكل منهما أضرار وفوائد لذا سنتعرف على الفرق بينهما من خلال الفقرات القليلة القادمة

فوائد وضع الهاتف على الشاشة

هناك فوائد تعود على الهاتف عند وضع الهاتف على شاشته وليس الظهر، وتكون هذه الفوائد كالآتي

عدم تراكم التربة داخل سماعات الهاتف وذلك لأن لا يتم وضعها على السماعة مباشرة.

هذه الوضعية تساعد على استمرار البطارية وعدم فسادها لأطول فترة.

لا يمس الكاميرا الخلفية أي ضرر ولا يقترب منها أي شوائب أو اتربة تعمل على تغير شاشتها.

الشاشة محمية بالاسكرينة التي يتم وضعها في أي وقت لكن من الخلف لا يوجد شيء يحميه.

تهوية الهاتف وعدم حدوث سخونة شديدة تضر البطارية ومن الممكن أن تؤدي لحدوث كسر به.

أضرار وضع الهاتف على جهة الخلف

يوجد العديد من الأضرار التي تحدث للهاتف عند تركه مدة طويلة على الظهر ومنها