«كارثة بكل المقاييس!!».. خبير وعالم جيولوجي شهير يحذر مجموعة دول عربية باسمها وموقعها عن 29 هزة ارضية فتاكة!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبير جيولوجي بارع يطلق تحذيرًا طارئًا يتعلق بما سيحدث في منطقة محددة ويقدم توقعات دقيقة بشأن الزمان والمكان وفي منتصف شهر أغسطس، تلقى العالم تنبيهًا هامًا من خبير جيولوجي بشأن منطقة محددة بينما يتتبع الكثيرون حول العالم التوقعات المتعلقة بوقوع زلازل في أماكن مختلفة على سطح الأرض، أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا أنه تم تسجيل 29 هزة زلزالية تقل عن 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة السابقة وبحسب تقرير المركز، فقد توزعت هذه الهزات كالتالي: تم تسجيل هزة زلزالية في منطقة لواء إسكندرون، بالإضافة إلى وقوع 5 هزات زلزالية جنوب شرقي اللاذقية في اليابسة، حيث كانت بعد 14 كم و 19 كم و 13 كم على التوالي عن اللاذقية، وكانت قوتها تراوحت بين 1.8 و 3.7 درجة على مقياس ريختر.

خبير جيولوجي يتنبأ بوفوع زلزال في هذه الدولة

وسجلت 11 هزة أرضية في الأراضي التركية، وأشار المركز الزلزالي إلى استمرار النشاط الزلزالي الضعيف إلى المتوسط، إذ لم يتم بعد الوصول إلى حالة استقرار تكتوني ونشر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيرات على تويتر مفادها حدوث نشاط زلزالي في دول مثل العراق وإيران وليبيا وغيرها، مرتبط بتقلبات في الغلاف الجوي ويواجه هوغربيتس انتقادات بسبب تحذيراته المتكررة من أنشطة زلزالية مدمرة، استنادًا إلى حسابات هندسية تربط بين حركة الكواكب وتأثيرها على الأرض وفي آخر تغريداته، أشار إلى أنه يجب دراسة ظروف وتواتر حدوث الزلازل بعناية، وعدم التشويش على فهمها من خلال التركيز على متوسط قوتها فقط كما أثار جدلاً بربطه بين حركة كوكب الزهرة وحدوث الزلزال المدمر في تركيا، مشيرًا إلى وجود علاقة قوية لا يمكن إنكارها بينهما، ما أثار حالة من القلق لدى البعض.