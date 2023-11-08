ضاعت حياتنا بنحضه في مكان غلط وفاكرين النت ضعيف وبيتسرق!!.. ضعه الراوتر فورا في تلك الأماكن في المنزل وستنبهر بسرعة النت .. اختراع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الإنترنت يدخل في جميع الأمور الحياتية التي تدور حياتنا فهو يدخل بالتعليم والتواصل مع الأهل والأصدقاء، كما يُستخدم في العمل فهناك أعمال لا تدور بدونه وهي اغلب المتوفر حاليا بسوق العمل، لذا احيانا نجد جهاز الراوتر لا يوزع الإنترنت بشكل صحيح وقوي داخل المنزل، لذا نلجأ للاتصال بالشركة ولا نجد أي مشكلة من هناك، بل تكون الإشارة عالية بالنسبة لهم، لهذا يوجد بعض الأمور التي تعمل على ضعفها وسنعرضها الآن

أماكن وضع الراوتر لجعل الشبكة قوية

متاح في المنزل أماكن تكون بها الشبكة عالية فلابد من وضع الراوتر بها حتى تحصل على هذه الجودة وهي

الأماكن المرتفعة بعيدا عن الأرضية وهذا اجعل الشبكة أفضل من السابق.

المعادن بشكل عام تقوم بتقديم الموجات والأشعة المنبثقة من الراوتر لذا تكون الشبكة أضعف من المعتاد.

الأماكن المغلقة والبعيد فلابد من وضعه بمكان مناسب للجميع في منتصف المنزل لوصول الإشارة لجميع الغرف بنفس الجودة.

أسباب توقف الإنترنت بشكل مفاجئ

عندما تستخدم الإنترنت وتجده بشكل مفاجئ يتم الغلق عليك دون معرفة السبب تكون هذه الأسباب كما يأتي