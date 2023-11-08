إجابة طالب في امتحان اللغة العربية ابهرت العالم واحدثت ضجة علي مواقع التواصل الإجتماعي.. لن تصدق ماذا كتب!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طالب ابهر العالم .. طالب صغير في العمر قد أحدث ضجة كبيرة خلال الأيام القليله الماضيه وهذا بسبب أجابه قام بكتابتها في امتحان اللغه العربيه، ولكن تلك الإجابة كانت مميزه للغايه فأصابت المدرس القائم بالتصحيح بالذهول، وبسبب إعجابه قام بتصوير ورقة إجابة الطالب وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ما هي اجابه الطالب ولماذا أثارت ضجة هذا ما سوف نتحدث عنه بالتفاصيل مما يجعلك في ذهول من الإجابة

طالب صغير يحدث ضجه كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي

من المعروف ان امتحان مادة اللغة العربية متفرع لعدة فروع ،ولكن الإجابة كانت في الجزء الخاص بفرع النحو اي الإعراب حيث أنه كان مطلوب من الطالب إعراب الآية القرآنية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم “خلق الإنسان من عجل”، ونجد أن الطالب قد اجاب على هذا السؤال بطريقة مختلفة، وبعد تماما عن استخدام قواعد اللغة العربية فقد كتب خلق فعل ماضي لن ينسى فاعله وأنا لن أقوم بكتابه مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل وقد، رأى المدرس القائم التصحيح أن تلك الإجابة تدل على مدى اعتزاز هذا الطالب بحبه لله واحترامه لعظمته، واندهش المعلم من هذه الإجابة.

رد فعل المعلم !!

ونجد أن رد فعل المعلم كان ايجابي ايضا حيث انه كتب له عبارة محتواها بارك الله في أدبك وعلمك انت طالب متفوق وتستحق الدرجه الكامله واعطاه الدرجة الكاملة في الامتحان 20 درجه وصور الورقة وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي.