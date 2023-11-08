فكريه ايام زمان .. ضعي “الفازلين والقرنفل” على هذا المكان قبل النوم ولن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن وصفات لجمال البشرة والعناية بها، حيث أن جمال النساء يكمن في بشرتهم وجمالها، لذلك يستخدم الكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، حتى يتمكنوا من إزالة الهالات السوده تحت العين، وحتى يتمكنوا أيضاً من إزالة آثار الحبوب، وإزالة الجلد الميت واكسابها النضارة واللمعان، يعتقد الكثير من الرجال أن جمال النساء في جمال بشرة الوجه، لذلك بشرة الوجه من أكثر الأجزاء في الجسم، والتي ينبغي الاهتمام بها، لذلك سوف نشرح بالتفصيل في هذا المقال وصفة سهلة وبسيطة للعناية بالبشرة.
مكونات تحضير وصفة القرنفل و الفازلين للعناية بالبشرة
تعتبر هذه الوصفة سهلة ومفيدة جدا للعناية بالبشرة حيث تحتوي على الفازلين الذي يعمل على ترطيب البشرة واكسابها النضارة والنعومة، كما تحتوي أيضاً على القرنفل الذي يعمل على إزالة البقع الداكنة وآثار الحبوب مكونات الوصفه هى:
- معلقة من الفازلين.
- معلقة من القرنفل.
- معلقة من القهوة.
- ملعقة من حليب جوز الهند.
- نصف ملعقه صغيره من النشا.
- معلقة من الليمون.
كيفية تحضير وصفة القرنفل والفازلين
- أولاً يتم وضع الفازلين في حمام من الماء الساخن حتى يذوب الفازلين.
- بعدها يتم إضافة معلقة القرنفل مع معلقة القهوة مع معلقة حليب جوز الهند مع النشا مع الليمون.
- بعدها يتم خلط جميع المكونات مع بعضهم.
- بعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة مرتين في الأسبوع.
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