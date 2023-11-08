سعرها وصل ل١٥٠ ألف جنيه!!.. دور على المعلقة دي في بيتك بسرعة تقلها يساوي دهب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - متاح بالمنازل القديمة لدى الأمهات معالق تحتوي على رسمة معينة تشبه السنبلة يتم بيعها بسعر عالي يصل لمائة ألف جنيه وأكثر ولكن هذا ما تم نشره على المواقع المختلفة التي تخص بيع الأشياء المستعملة وكذلك السوشيال ميديا، لذا يسأل الجميع عن حقيقة هذه الأخبار وذلك للتأكد من صحتها للبحث عنها في المنزل وبيعها بأقرب وقت ممكن، لذا سنتعرف على الحقيقة المخبأة وراء ذلك وهذا من خلال الفقرات التالية

حقيقة بيع الملعقة بسعر ١٥٠ ألف جنيه

بعد الانتشار الكبير الذي حدث للأخبار التي تضم بيع الملعقة بسعر عالي جدا يصل إلى ١٥٠ ألف جنيه ولكن بالرغم من تأكيد الأمر على أكثر من موقع إلا أن خبير بالأشياء القيمة قام بتوضيح الحقيقة والاي تحمل عدم وجود أي صحة لهذه الاخبار ولا يتم شراء الملعقة بهذا السعر، ولكنها تستحق حوالي ٣٠ جنيه فقط لا غير ويتم بيعها بالمحلات المتخصص في مستلزمات المطبخ يفضل شراؤها لأن خاماتها عالية الجودة.

هل ارتفع سعر ملعقة السنبلة ل١٥٠ ألف حاليا

يوجد ملعقة بالفعل يصل سعرها لهذا الرقم ولكن ليست التي تحتوي على سنبله فقط، بل يوجد بعض المواصفات والرسومات الأخرى التي تجعل قيمة الملعقة أعلى بالنسبة للسعر، بالإضافة إلى وجود اختام بتاريخ قديم يعود لأعوام عديدة للخلف، وهذا يعود لاكتشاف الخبراء وذلك لأن النوع الذي يحتوي على جميع العلامات يعتبر اثري قديم.