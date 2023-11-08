دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هذا المشروب الجبار يقضي على الكرش ودهون البطن والأرداف نهائيا من أول أسبوع..إليك طريقة التحضير,
يعد نبات البقدونس من انواع النباتات التي تزهر وتنموي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ايضا من التوابل الأساسية في اغلب الأطباق في اغلب دول العالم سواء كان طازج أو مجفف، حيث يتميز بمذاقه الجيد المعتدل وتكلفته البسيطة. طريقة تحضيره واستخدامه يمكنك اعداده مغلي البقدونس بكل سهولة ويسر عبر اتباع الخطوات التالية: وضع كوب من الماء أو حوالي 250 مللي لتر في قدر على النار لكي يغلي
. تقطيع ربع كوب أو حوالي 15 جرام من البقدونس الطازج بعد غسله جيداً. يمكنك استخدام البقدونس المجفف أيضاً وذلك بوضع ملعقتين كبيرتين أو 1 جرام. ثم نضع الماء المغلي على البقدونس في كوب وتتركه لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق. يصفى بعد ذلك ثم يُشرب. تخضع الكمية المستخدمة من مغلى البقدونس يومياً إلى العمر والحالة الصحية لكل فرد.
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