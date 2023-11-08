بتشربه فيه على طول وهيموتك .. استشاري تغذية يحذر من استخدام “الغلاية الكهربائية” تدمر الكلى والكبد .. اعرف الطريقة الصحيحة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد انتشر استخدام التقنيات الحديثة في كافة المجالات الحياتية ومن أهمها الأدوات المنزلية التي تعمل بالكهرباء بدلا من الغار، كل هذه الاستخدامات تسبب الكثير من الأضرار الصحية للإنسان وأخطرها الغلاية الكهربائية التي تستخدم بشكل كبير على مدار اليوم نظرا ليسر استخدامها، ولاسيما أن عدم تنظيفها بشكل دوري المداومة على استخدامها يسبب دمار الكلى والكبد، نظرا لتفاعل مادة الألومنيوم مع الكهرباء، كما أن تأثيرها لا يظهر سريعا لكنه يظهر على المدى البعيد من الإستخدام، و نتطرق فيما يلي لُنوضح لكم كافة التفاصيل عن أضرار الغلاية الكهربائية وطرق الوقاية منها.

مخاطر استخدام الغلاية الكهربائية

حيث أكدت الأبحاث العلمية في مجال صحة الإنسان أن المداومة على استخدام الغلاية الكهربائية بكثرة يسبب الكثير من الأضرار بصحة الإنسان وفي مراحل متقدمة يسبب تلف الكلى وتدمير الكبد، لأن تفاعل المواد المصنعة الغلاية الكهربائية مع الماء تسبب تغير خصائص الماء ومزجها بمواد مسرطنة، كما أن المادة المصنوع منها الغلاية تختلف خطورتها وفقا لتفاعلها مع الماء، حيث أن تأثير بعض المواد يكون أقل أو أقوى في الخطورة، كما أن الترسبات الجيرية تكون الأكثر خطورة.

طريقة استخدام الغلاية

لاستخدام الغلاية الكهربائية والوقاية من مخاطرها الصحية فلا بد من تنظيفها باستمرار للتخلص من التكتلات الجيرية والرواسب البيضاء، كذلك تقليص استخدامه في أوقات اللزوم فقط أو حالة الطوارئ، كما يفضل التوقف عن الاستخدام بشكل نهائي لتجنب كافة المخاطر والاحتمالات الضارة التي يسببها الاستخدام المفرط الغلاية الكهربائية.