دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هذه الفواكه تمنع العطش في رمضان!,
هناك بعض فواكه تمنع العطش في رمضان يمكن استهلاكها ، وشرب الكثير من السوائل خلال الفترة من السحور إلى الإفطار، وتجنب الاطعمة المملحة.
فواكه تمنع العطش في رمضان
يُنصح بتناول فواكه تمنع العطش في رمضان، والتي تحتوي على الألياف الغذائية والماء مثل البطيخ والعنب؛ حيث أن البطيخ يحتوي على 92٪ من الماء.
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