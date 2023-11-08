«وصفة بمليون جنيه!!».. ضعي الصابون على الخيار بهذه الطريقة في غرفة النوم وأحصلي على نتيجة مضمونة 100% .. جوزك هيموت عليكي!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قمي بوضع قطعة من الصابون على شرائح الخيار، وستتفاجئين بالنتائج المدهشة التي ستحصلين عليها يُعد خليط الخيار مع بشر الصابون واحدًا من الوصفات المفيدة ومن الجدير بالذكر أنه يُوصى به خاصة للأشخاص المتزوجين الخيار يساهم في ترطيب البشرة بفضل احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى نسبة عالية من الماء التي تجعل البشرة منتعشة وتمنحها العناية اللازمة يُستخدم هذا الخليط لعلاج مشاكل البشرة المختلفة مثل البثور وحب الشباب كما يُمكن استخدامه كغسول يومي للوجه، صباحًا ومساءً، ويُعرف بأن نتائج هذا القناع تظهر بسرعة.

ضعي الصابون على الخيار ومش هتصدقي النتيجة

لتحضير وصفة الخيار والصابون، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة:

احضري صابونة مصنوعة من المواد الطبيعية وقومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة قابلة للذوبان. سخّني كوبًا من الماء الدافئ، ثم أضيفي الصابونة المقطعة إليه وقومي بتذويبها جيدًا حتى تحصلي على محلول صابوني. استخدمي مصفاة لفصل الخيار المبشور عن العصير الزائد، حتى تحصلي على حبة خيار مبشورة جاهزة. أضيفي الخيار المبشور إلى المحلول الصابوني وقومي بخلطهما جيدًا. يمكنك أضافة بضع قطرات من زيت الزيتون لتعزيز فوائد الترطيب والتغذية. يمكنك أيضًا إضافة بعض ماء الورد لإعطاء رائحة منعشة وتهدئة للبشرة. لزيادة فوائد الترطيب، قومي بإضافة بضع قطرات من زيت اللوز المر.

بعد تحضير الخليط، يمكنك استخدامه كغسول يومي للوجه أو كقناع ترطيب للبشرة تجنبي منطقة العين أثناء الاستخدام، وقومي بتدليك الخليط بلطف على البشرة لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر ستلاحظين تأثيرات مرطبة ومنعشة على بشرتك.

طريقة التحضير

عملية صنع وصفة الخيار والصابون تبدأ بقشر الصابونة وذوبانها في كوب من الماء الدافئ حتى تذوب تمامًا بعد ذلك، يتم تصفية الخيار المبشور باستخدام مصفاة يتم مزج الخيار المصفى مع الصابون المذاب وإضافة بضع قطرات من زيت الزيتون وماء الورد، بالإضافة إلى زيت اللوز المر هذا الخليط يتحول إلى قوام كريمي يشبه الكريم يُحفظ هذا الخليط في برطمان زجاجي ويُستخدم يوميًا، مرة في الصباح ومرة في المساء يُساعد هذا الخليط على ترطيب البشرة وتحسين إشراقتها، ويمنحها مظهرًا مشرقًا.