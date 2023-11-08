اجري هاتيه من الصيدلية بسرعة.. أشهر دكتور تجميل مصري يكشف السر وراء كريم بانثينول 2%.. بيعمل عمايل جامدة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعرب أحد أطباء التجميل المصريين، عن انبهارهم الشديد بكريم بانثينول، وهو عبارة عن كريم مرطب ومضاد للالتهابات يحتوي على فيتامين B5، وهو أحد المكونات الأساسية للبشرة، له العديد من الفوائد التجميلية، والذي يعتبر من الكريمات التي لها خواص آمنة للاستخدام على البشرة بكي سهولة، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خواص كريم بانثينول التجميلية. فوائد كريم بانثينول التجميلية ترطيب البشرة: يعد كريم بانثينول مرطبًا فعالًا للبشرة الجافة أو المتشققة. علاج التهابات الجلد: يمكن استخدام كريم بانثينول لعلاج التهابات الجلد الخفيفة، مثل الأكزيما والصدفية، حيث يساعد على تقليل الحكة والاحمرار والتورم. التسريع من التئام الجروح: يمكن استخدام كريم بانثينول لتسريع التئام الجروح والخدوش، حيث يساعد على تكوين طبقة واقية على الجرح، مما يساعد على منع العدوى ويسرع عملية الشفاء. تخفيف علامات التمدد: يمكن استخدام كريم بانثينول لتخفيف علامات التمدد، إضافة إلى ترطيب البشرة وزيادة مرونتها، مما قد يساعد في تقليل ظهور علامات التمدد. تفتيح البشرة: هناك بعض الأدلة على أن كريم بانثينول قد يساعد في تفتيح البشرة. نصائح لاستخدام كريم بانثينول للعناية بالبشرة ضعي كريم بانثينول على البشرة النظيفة والجافة مرتين يوميًا.

يمكنك أيضًا استخدام كريم بانثينول على الوجه والعينين والشفاه.

إذا كنت تستخدمين كريم بانثينول لعلاج التهابات الجلد، فتأكدي من إتباع تعليمات الطبيب.

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