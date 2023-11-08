ازاي جالك قلب ترميه؟ .. قشر الليمون كنز أغلي من الذهب استخداماته رهيبة لايصدقها أي عقل بشري.. اوعي ترميه تاني !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنتي ممن يتخلصون من قشور الليمون بعد عصره، فقد حان الوقت للتوقف عن فعل هذا، حيث تحرم نفسك من الفوائد العديدة لقشر الليمون، فهناك العديد من الإستخدامات السحرية لقشر الليمون والتي تساعدك كثيراً في إضافة النكهات المميزة لمختلف أنواع الأطباق بالإضافة لإستخدامها في التنظيف والعناية بالبشرة، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم استخدامات قشر الليمون المتعددة التي لم تخطر علي بال أحد…فتابعونا.
إستخدامات قشور الليمون في المنزل
تستخدم قشور الليمون في عدة أشياء، منها إضافتها إلى الأطعمة المختلفة لتعزيز الطعم، كما تستخدم في أغراض المنزل المختلفة، كتعطير المنزل، والتخلص من الروائح الكريهة، ويستخدم كطارد للحشرات، ومزيل العرق، كما يمكن صنع من ماء قشر الليمون مشروب صحي يعمل على تنظيف الجسم من السموم.
إستخدامات قشور الليمون الأخري
- يمكنك أن تستخدمي قشر الليمون بعد عصره في فرك الوجع للتخلص من الدهون والغبار.
- يمكنك أن تستخدميه بالمسح تحت الإبطين مع القليل من الجلسرين للتخلص من العرق وخاصة في فصل الصيف.
- إذا كنتي تعانين من الأماكت الداكنة في الجسم كالأكواع والركب، فامسحي بها هذه الأماكن فيساعد الليمون علي تفتيحها وارجاعها للون الذي كانت عليه.
- افركي قشر الليمون بفروة الرأس يساعد ذلك علي التخلص من الدهون.
- افركي بها الأسنان وخاصة الأشخاص المدخنون فهو يعمل علي تبييض الأسنان.
- يمكنك إضافة قشر الليمون للسمك والدجاج فهو يساعد علي التخلص من رائحة الزفارة الموجودة بهم.
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