ازاي جالك قلب ترميه؟ .. قشر الليمون كنز أغلي من الذهب استخداماته رهيبة لايصدقها أي عقل بشري.. اوعي ترميه تاني !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنتي ممن يتخلصون من قشور الليمون بعد عصره، فقد حان الوقت للتوقف عن فعل هذا، حيث تحرم نفسك من الفوائد العديدة لقشر الليمون، فهناك العديد من الإستخدامات السحرية لقشر الليمون والتي تساعدك كثيراً في إضافة النكهات المميزة لمختلف أنواع الأطباق بالإضافة لإستخدامها في التنظيف والعناية بالبشرة، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم استخدامات قشر الليمون المتعددة التي لم تخطر علي بال أحد…فتابعونا.

إستخدامات قشور الليمون في المنزل



تستخدم قشور الليمون في عدة أشياء، منها إضافتها إلى الأطعمة المختلفة لتعزيز الطعم، كما تستخدم في أغراض المنزل المختلفة، كتعطير المنزل، والتخلص من الروائح الكريهة، ويستخدم كطارد للحشرات، ومزيل العرق، كما يمكن صنع من ماء قشر الليمون مشروب صحي يعمل على تنظيف الجسم من السموم.

إستخدامات قشور الليمون الأخري