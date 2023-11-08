«فكرة بمليار جنيه!!».. ضع الصابون على الخيار و لن تصدق النتائج لا يخطر علي بال العفريت .. ولا الجن الأزرق يعرفها!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الخيار من الخضروات الغنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة البشرة تحتوي هذه العناصر على مواد تساهم في تغذية البشرة بشكل فعال يمكن استغلال فوائد الخيار في إعداد وصفة طبيعية للعناية بالبشرة بالإضافة إلى الخيار، يمكن أيضًا الاستعانة بمكونات أخرى طبيعية تقوم هذه الوصفة بتحسين إشراقة البشرة وتفتيحها سنشرح تجربة استخدام الخيار والصابون في هذا المقال يساهم الصابون والخيار في تفتيح البشرة وعلاج التورم تحت العينين بفضل احتوائهما على حمض الكافيين وحمض الأسكوربيك يمكن استخدامهما للتخلص من الوذمة وعلاج حروق الجلد الناتجة عن أشعة الشمس كما يمكنهما تقليل حجم المسام الكبيرة وعلاج الهالات السوداء تحت العينين، ويمكن أيضًا أن يساهما في تقليل ظهور النمش.

طريقة عمل صابون الخيار للوجه :

لإعداد وصفة الصابون بالخيار للوجه، ستحتاجين إلى عدة مكونات، منها:

2 حبة خيار. قطرات من أي زيت عطري. صابون.

قمي ببشر الخيار وصفيه من الماء ثم قومي بوضع الوعاء على النار واتركيه حتى يسخن بعد ذلك، قومي ببشر الصابون وأضيفيه إلى عصير الخيار وقومي بالتحريك جيدًا حتى يتم ذوبان الصابون بشكل كامل بعد ذلك، ارفعي المقلاة عن النار واتركي الصابون حتى يبرد بعد التبريد، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت عطري حسب تفضيلك، ثم ضعي الخليط في الثلاجة حتى يتماسك بهذا الشكل، يمكنك الحصول على صابون طبيعي بمكونات الخيار للعناية بالبشرة.