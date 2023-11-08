خلي بالك تستخدمها في الحرام .. 4 عبارات إذا قلتها للمرأة ستسلمك نفسها فوراً .. وقعها في حبك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن الكلمة لها تأثير قوي جدا على جميع الأشخاص فبكلمة واحدة يمكنك أن تبني مجدا أو أن تهدم حياة بأكملها ومن هنا يمكننا أن نقدم لك مساعدة على طبق من ذهب خصيصا لك أيها الزوج، حيث أننا سوف نخبرك ببعض كلمات إذا ما قلتها لزوجتك رأيت منها حبا وعشقا لن تظن أنه كان موجود في قلبها من قبل، ومع ذلك ننصحك بقولها لزوجتك فقط حيث أن هذه الكلمات تذيب قلوب النساء بمجرد صدق مشاعرك أثناء قولها.

عبارات عليك قولها لزوجتك

نظرا لكون الكثير من الأزواج يبحثون عن الطريقة الصحيحة لجعل زوجاتهم يعشقونهم من جديد فنحن قررنا أن نساعدهم في معرفة هذه العبارات، التي تجعل الحجر يلين تماما على أن تكون العبارات على هذا النحو التالي:

أولاً: اعشق ابتسامتك

هذه العباراة يمكنك استخدامها في حال أردت أن تمنح زوجتك الثقة التامة في نفسها حيث أنها تعد من أفضل الكلمات، بدلا من قول كلمات أخرى تثير بها مشاعر الإحراج منك.

ثانياً: أريد أن أكمل حياتي معك

من أهم العبارات التي تجعل من أمامك تريد أن تبقي هي أيضا بجانبك إلى أبد الأبدين، لاسيما أن تلك الكلمة تلعب على مشاعر المرأة بكل حرفية فهي حقا كلمة تعني الكثير.

ثالثاً: تثيرني شخصيتك

هذه من الكلمات التي تزيد من ثقة المرأة بنفسها والتي تعني أن تهتم بمكنون روحها وليس فقط جمالها الخارجي، مما يجعلها تشعر وكأنك المرآة التي تطل منها على مخبئها السري.

رابعاً: حياتي أصبحت كاملة بوجودك

وهذه العبارة تعني أن قطعة البازل التي كنت تبحث عنها منذ وقت طويل لكي تكمل شكلك الجمالي الخارجي وتقوم نقائص روحك، بمنتهى البساطة والكمال والجمال.

تأثير الكلمات الإيجابية على النفس

ندرك جيدا أننا جميعا في حاجة لسماع كلمات مبهجة عن ذاتنا وتكون في الوقت ذاته ذو تأثير إيجابي على نفس المجتمع، على أن يكمن تأثير الكلمات الإيجابية في التالي: