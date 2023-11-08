” نتيجة جبارة ومش معقولة ” .. ضعي زيت الزيتون والقرنفل يوميا على مناطق معينة وهتشوفي نتيجة ممتازة ورهيبة .. خيال بجد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون واحد من ضمن أبرز الزيوت الطبيعية بشكلٍ عام، والتي يقدم فوائد مميزة ومتنوعة لجسم الانسان بشكل عام، والذي يقدم عدد كبير من الفوائد من الاستخدام في الكثير من الوصفات، كما نجد كذلك أن عشبة القرنفل واحدة من العشب الممتازة وذلك في الأكل او في الكثير الكثير من استخدامات كثيرة أخرى.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

ونجد انه يمكن ان يتم احسن هام وصفة زيت الزيوت مع القرنفل البسيطة، وذلك من خلال ما يلي.

يتم إحضار عدد من ملعقة صغيرة من النشا.

وكذلك إحضار ملعقتين من زيت جوز الهند، بجانب احضار ملعقة زيت زيتون.

وكذلك ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

ويمكن ان يتم تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل، من خلال استخدام المكونات التالية من خلال اتباع ما يلي: