” لازم تجربيه ” .. مكون سرى رهيب ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذه ومش هتشرب نقطة زيت نهائي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس المقلية واحدة من الأكلات الشهيرة التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، والتي تدخل في الكثير من الاطعمة كذلك، ونجد أن هناك بعض المكونات التي يمكن ان يتم اضافتها الى البطاطس المقلية وذلك لكي يتم الحصول عليها بطريقة صحية ولذيذة بدون أن تشرب كمية من الزيت كالمعتاد.

مكون سري يضاف الى البطاطس المقلية

ونجد أن هناك مكون سرى رهيب ضعيه على البطاطس المقلية ليجعلها تكون مقرمشة ولذيذه وذلك بدون ان تشرب نقطة زيت نهائي، حيث يمكن أن يتم استخدام يستخدم تلك الطريقة أي شخص يتبع أي نظام كي ينقص من وزنه الزائد، نظرا لأنها خالية من الدهون، ولكن تكون البطاطس فيها لذيذة ومقرمشة، والطريقة التي جاءت على النحو التالي.

يتم العمل على إحضار البطاطس وتقطع صوابع ثم تغسل بشكل جيد.

بعد ذلك يتم العمل على وضعها في ماء مغلي مدة ثلاث دقائق، ونخرجها كي تتصفى من أي سائل.

بعد ذلك يتم العمل على احضار صينية بها ملعقة من الزيت ومجموعة البهارات المفضلة والمتنوعة مثل احضار الزعتر والكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأسود والبابريكا والملح.

ومن ثم يتم العمل على التقليب بشكل جيدا ونضع فوقهم البطاطس وتوضع في الفرن.

كيفية تحضير البطاطس المقلية المقرمشة

لكي يتم تحضير البطاطس المقلية بسهولة باستخدام المكونات السابقة، وذلك من خلال اتباع ما يلي.