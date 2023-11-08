كنز في بيتك أوعي ترميه .. كنز ثمين في منزلك “قشور البيض” .. أغلى من الذهب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البيض واحد من أبرز المنتجات الاساسية التي يحتاج إليها الكثير من الاشخاص بشكل مستمر، والتي يتم دخولها في الكثير من الأكلات المختلفة، ويجهل الاشخاص كثيرا الاستخدامات المختلفة التي تنتج من استخدام قشور البيض، وذلك ظنا منهم أنها عديمة الفائدة.

استخدامات مميزة لقشور البيض

ونجد أن قشور البيض تمتلك عدد كبير من الفوائد، وذلك لكونها تدخل في العديد من الأشياء ، وقبل استخدامها، من الضروري في البداية ان يتم العمل على جمع أكبر عدد ممكن، ومن ثم يتم اختيار اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم اختيار غسلها جيدًا ومن ثم يتم تركها في الشمس وفي الهواء الطلق طوال الليل حتى تجف تمامًا بنسبة 100٪ حتى اليوم التالي.

وفي اليوم التالي من المقرر ان يتم احضار الكبة لطحن قشر البيض جيداً.

ثم نعمل على احضار طبق صغير نضع فيه ملعقة كبيرة من قشر البيض المطحون مع ملعقة أخرى من زيت جوز الهند وكمية مناسبة من معجون الأسنان ومن ثم نخلط جيداً.

بعد ذلك يمكن ان يتم استخدام هذا الخليط في العمل على تنظيف الاسنان.

قشر البيض للتخلص من حروق الأواني

ويمتلك قشر البيض كذلك اهمية كبيرة في استخدامه لكي يتم تنظيف الأواني المحترقة، وذلك من خلال ان يتم العمل على ًإضافة القليل من الليمون مع الخل، ووضع الأواني بهذا الخليط لعدة دقائق ، ثم البدء في فرك وتنظيف الحروق السوداء باستخدام سلك الأطباق حتى يصبح لامعًا تمامًا.