متجيش تقول مكنتش اعرف..اخطاء يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصرف الالي.. إليكم التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على الأخطاء التي يجب تجنبها عند السحب من الصراف الآلي. حالياً تعتمد معظم المعاملات المالية على بطاقات الفيزا، سواء من قبل الموظفين لاستلام رواتبهم، أو من قبل أصحاب المعاشات، وحتى المستفيدين من برامج تكافل وكرامة وغيرهم. وبلغ عدد البطاقات المصرفية النشطة في البنوك نحو 56 مليون بطاقة. إلا أن الكثير من الأشخاص يرتكبون أخطاء أثناء عمليات السحب والإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف البطاقة وعدم القدرة على سحب الأموال أو استرجاع البطاقة من الجهاز. لذا دعونا نتعرف على هذه الأخطاء الشائعة ونتعلم كيفية تجنبها. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على الأخطاء التي يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصراف الآلي

يفضل عدم إدخال الرقم السري للبطاقة بشكل خاطئ أكثر من مرة كإجراء احترازي من قبل النظام الآلي للبنك. ويهدف هذا إلى منع استخدام بطاقة العميل من قبل أي شخص آخر. كما يجب عليك تجنب إدخال البطاقة إذا كانت بها خدوش أو تلف أثناء عملية السحب.

علاوة على ذلك، قد لا تخرج البطاقة أيضًا إذا تأخرت في سحبها فور انتهاء المعاملة.

إذا حدث عطل في الجهاز نتيجة خطأ في النظام، يجب الحذر وعدم إدخال البطاقة في تلك اللحظة.

تعرف على خطوات استرجاع تأشيرتك إذا تم سحبها بسبب عطل أو خطأ في النظام

الانتظار بجوار الجهاز: إذا تم سحب البطاقة من الجهاز بسبب خطأ، فمن الأفضل أن تنتظر بجوار الجهاز لبضع دقائق قبل اتخاذ أي إجراء آخر. قد تتم إعادة إصدار البطاقة تلقائيًا بعد حل المشكلة.

زيارة الفرع: إذا لم يتم إرجاع البطاقة تلقائيا، يمكنك الذهاب إلى فرع البنك الذي تم سحب البطاقة منه. يمكن للموظفين في الفرع مساعدتك في استرجاع البطاقة وإعادة إصدارها.

الاتصال بخدمة العملاء: إذا كنت بعيدًا عن الفرع أو لديك أي استفسار آخر، يمكنك الاتصال بخدمة عملاء البنك وسيتمكنون من مساعدتك وتوجيهك إلى الإجراءات الصحيحة لاسترداد البطاقة.