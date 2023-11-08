معلومة بمليون دولار..هذا الكود السحري هيفتحلك شبكات الواي فاي في دقايق معدودة .. محدش هيقولك عليها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على كلمة المرور التي تفتح جميع شبكات الواي فاي المجانية. كل راوتر في العالم لديه رقم سري يمكنك من خلاله الاتصال بشبكة الواي فاي دون معرفة كلمة المرور، ومن خلال الرقم السري يمكنك معرفة كلمة المرور الحقيقية، مثل عند إدخال كلمة المرور في شبكة الواي فاي محمي، ستتمكن من الاتصال بالشبكة وفي نفس الوقت ستعرف كلمة المرور الموجودة على الراوتر دون الحاجة إلى اختراق الشبكة. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لك أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على الرمز السري لفتح شبكة Wi-Fi

للحصول على رقم سري يفتح شبكات الواي فاي، دون تحميل أي برنامج، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية على هاتفك الذكي:

• من الضروري الذهاب أولا إلى إعدادات الهاتف، ثم الدخول إلى شبكات الواي فاي، مع البحث عن الشبكات الأقرب إليك والتي تتمتع بأقوى إشارة.

• حدد شبكة Wi-Fi.

• اضغط على “إضافة شبكة جديدة”، ثم اكتب اسم الشبكة التي اخترتها مسبقًا.

• سيتطلب منك ذلك إدخال كلمة مرور، لذا اكتب كلمة admin.

• انقر فوق إعدادات IP واختر ثابت.

• في الأسفل ستجد عنوان IP، اكتب الكود التالي (192.168.1.5).

• انقر فوق “اتصال”، وستلاحظ اتصالك المجاني بشبكة Wi-Fi التي اخترتها.

تعرف على برنامج يفتح شبكات الواي فاي

إذا كنت تريد استخدام البرامج الموثقة لفتح شبكات الواي فاي، والحصول على خدماتها السريعة والمجانية، كل ما عليك فعله هو الاختيار بين التطبيقات التالية التي تمكنك من فتح الواي فاي وكسر الكود الخاص به.

مكتشف الواي فاي

هذا التطبيق مجاني ولا يشترط التسجيل لتنزيله أو استخدامه.