دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في بعض الأوقات يعاني الناس من عدم وجود الاشارة الخاصة بالتليفزيون ويتطلب الأمر إحضار الفني لإيجاد الحل وتركيبها بالشكل الصحيح، لذا نوضح كيفية تركيب صامولة الدش بطريقة صحيحة والحصول على اشارة بسرعة الصاروخ في كافة القنوات الفضائية. وفي هذا المقال سوف نعرض لك هذه الطريقه العبقرية لتركيب الصاموله
طريقة تركيب صامولة الدش الصحيحة
وفي بعض الأوقات يتطلب تركيب الصامولة وقت وجهد كبير للحصول على اشارة القنوات ويجب عليك التركيز في التركيب ومن اهم تلك الامور هو عندما يتم توصيل كابل الدش يتم فصل الريسيفر، وكذلك عند توصيل سلك الدش بالرسيفر يطفئ الرسيفر ويعيد تشغيله، لا توجد إشارة بعد توصيل كابل الدش ، بعض القنوات تعمل وأخرى توقفت عن العمل بعد ربط سلك الدش بالرسيفر، فنجد أن هناك بعض مظاهر وجود مشكلة في توصيل كابل الدش و الريسيفر
طريقة فعالة لتركيب او توصيل الصامولة للدش.
ودلوقتي نتعرف علي الطريقة الصحيحه لتركيب الصامولة لطبق الدش:
- اولا يتم العمل على ربط كابل الدش نحتاج إلى قصافة وايضا أسلاك وشريط لاصق من نوع جيد.
- ثانيا الربط من خلال ثلاث خطوات سهله وبسيطة لتركيب صامولة كابل الدش بشكل صحيح.
- ثالثا هي إبعاد أي أسلاك شعر للخلف بعدا عن السلك النحاسي السميك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرك وانت بتركبها غلط ” .. تعرف على الطريقة الصحيحة لتركيب صامولة الدش .. إشارة القنوات هتبقى زي الصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.