سم قاتل .. احذري طهي البيض بهذه الطريقة نهائيًا يدمر الصحة توقفي فورا قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض من أهم مصادر البروتين التي ينبغي تناولها بشكل يومي، وهناك العديد من الطيور التي توفر لنا البيض بجميع الاأوان والأشكال والاحجام، والبيض فوائد عديدة، كما أنه يحتوي على عناصر هامة لجسم الانسان من حيث الفيتامينات والمعادن، وفي مقالنا اليوم سوف نتناول الطرق الصحيحة لكي يتم تحضير البيض بشكل صحي أكثر ويحدث به الإفادة الكاملة لصحة الإنسان.
الطريقة الخاطئة عند سلق البيض
هناك العديد من الأشخاص الذي يقومون بسلق البيض عبر التسوية في الزيت أو السمن، ولكن يحبذ سلق البيض بطرق صحية وسليمة، وهذا لكي يتم الحصول على الاستفادة الكاملة المتواجدة في البيض، حتى لا يتواجد اي مواد ضارة على الصحة أو العظام، وفي حالة سلق البيض بطريقة خاطئة فهو يؤدي للعديد من المشكلات الصحية مما يعمل على تحويل لون البيض إلى اللون الأخضر مما يدل على تواجد أضرار عديدة به.
كيف يتم تحضير البيض بطريقة صحيحة؟
يمكن بكل سهولة تحضير البيض بطرق صحية سريعة وتجنب التعرض لأي أَضرار صحية ممكنة حرصًا على صحتك وصحة أسرتك، وذلك عبر إتمام الخطوات التالية بشكل صحيح:
- إحضار إناء فارغ ومن ثم يوضع به البيض
- ثم يتم وضع الماء عليه إلى أن يغطي البيض.
- عند الاقتراب من درجة الغليان يتم وضع رشة ملح.
- ثم وضع البيض في المياه، وغلق النار والبدء في تقشير البيض.
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