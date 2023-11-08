“دلعي جوزك وروقي عليه”.. زيت الزيتون مع القرنفل يوم الخميس هيخلي جوزك زي الحصان… جربي بنفسك مضمونة 100%!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل بحث النساء عن الوصفات التجميلية فلا بديل عن زيت الزيتون والقرنفل، حيث يتمتع كل من زيت الزيتون والقرنفل بالعديد من الفوائد التجميلية، ومزجهما معاً يمكن أن يعزز هذه الفوائد ويخلق علاجاً فعالاً للبشرة والشعر، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح فوائد زيت الزيتون والقرنفل التجميلية.

فوائد زيت الزيتون التجميلية

ترطيب البشرة: زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها.

علاج حب الشباب: زيت الزيتون له خصائص مضادة للبكتيريا، مما يؤدي الى علاج حب الشباب.

تقليل التجاعيد: زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة، مما يعمل على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

حماية البشرة من أشعة الشمس: زيت الزيتون يعمل على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

فوائد زيت القرنفل التجميلية

علاج حب الشباب: زيت القرنفل له خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد على علاج حب الشباب.

تخفيف الألم: زيت القرنفل له خصائص مسكنة، مما يساعد على تخفيف الألم الناتج عن الصداع أو التهاب المفاصل أو غيرها من الحالات.

تعزيز نمو الشعر: زيت القرنفل له خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تعزيز نمو الشعر.

توحيد لون البشرة: زيت القرنفل له خصائص تفتيح البشرة، مما يساعد على توحيد لون البشرة.

فوائد مزج زيت الزيتون والقرنفل

عند مزج زيت الزيتون والقرنفل معاً، فإن الفوائد التجميلية لكل منهما تتعزز بالخلط، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد مزجهما معاً على: