“خلي بالك انت متراقب” .. احذر من ظهور هذه العلامة علي الواتساب لديك تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك .. خد بالك هيسرقوا بياناتك من غير ماتحس!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات استخدامًا، وذلك لأنه يساعد على عملية التواصل بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى كونه من التطبيقات السهلة والبسيطة في الاستخدام، ورغم ذلك فإنه قد يكون عرضة للاختراق، لذلك إذا كنت تعتقد أن حساب واتساب الخاص بك تعرض للاختراق، فمن الأفضل اتخاذ إجراءات فورية مثل تغيير كلمة المرور الفورية وتسجيل الخروج من جميع الأجهزة المرتبطة بحسابك والتواصل مع دعم واتساب للحصول على المساعدة اللازمة.

علامات تدل على اختراق الواتساب

هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى اختراق حساب واتساب، وتشمل:

تسجيل الخروج الغير مفهوم.

تغير الصورة الشخصية أو حالة الحساب.

مراسلة غير معروفة أو استقبال رسائل من أشخاص غير معروفين.

تغير إعدادات الحساب.

خطوات تساعد على منع اختراق الواتساب

هنا بعض الاحتياطات التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على حساب واتساب الخاص بك وتجنب الاختراق: