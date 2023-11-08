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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات استخدامًا، وذلك لأنه يساعد على عملية التواصل بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى كونه من التطبيقات السهلة والبسيطة في الاستخدام، ورغم ذلك فإنه قد يكون عرضة للاختراق، لذلك إذا كنت تعتقد أن حساب واتساب الخاص بك تعرض للاختراق، فمن الأفضل اتخاذ إجراءات فورية مثل تغيير كلمة المرور الفورية وتسجيل الخروج من جميع الأجهزة المرتبطة بحسابك والتواصل مع دعم واتساب للحصول على المساعدة اللازمة.
علامات تدل على اختراق الواتساب
هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى اختراق حساب واتساب، وتشمل:
- تسجيل الخروج الغير مفهوم.
- تغير الصورة الشخصية أو حالة الحساب.
- مراسلة غير معروفة أو استقبال رسائل من أشخاص غير معروفين.
- تغير إعدادات الحساب.
خطوات تساعد على منع اختراق الواتساب
هنا بعض الاحتياطات التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على حساب واتساب الخاص بك وتجنب الاختراق:
- قم بتعيين كلمة مرور قوية ومعقدة لحساب واتساب الخاص بك.
- قم بتفعيل خاصية المصادقة ذات العاملين في إعدادات حسابك. ستضيف هذه الميزة طبقة إضافية من الأمان عند تسجيل الدخول إلى حسابك.
- تأكد من تحديث تطبيق واتساب الخاص بك إلى أحدث إصدار. يتم إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين الأمان في الإصدارات الجديدة.
- قم بتحديث نظام التشغيل على هاتفك بانتظام، حيث يتم تطبيق تحديثات الأمان الهامة وتصليح الثغرات عند توفرها.
- تجنب فتح الروابط التي تصل إليك من مصادر غير موثوقة.
- قم بتحديد الإعدادات الخاصة بالخصوصية على واتساب تأكد من هوية الشخص الذي يرسلها وتحقق من صحتها.
- تفعيل خيارات التنبيه عند تسجيل الدخول إلى حسابك وتسجيل الخروج منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “خلي بالك انت متراقب” .. احذر من ظهور هذه العلامة علي الواتساب لديك تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك .. خد بالك هيسرقوا بياناتك من غير ماتحس!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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