“إزاي عايشين كل ده ومنعرفش .. لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله على البشر .. هتندهش من الإجابة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الحيوانات التي خلقها الله من أجل مساعدة البشرة وليس للاكل وذلك لحكمة مقدرة من الله حتي لا تضر البشر ويعد الخنزير منها وقد حرم الله أكله طبقا لقول الله ” قل لا أجد ما في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به”.

أضرار أكل لحم الخنزير

الحمد الخنزير العديد من الأضرار التي تسبب الكثير من الأمراض منها:

يحتوي لحم الخنزير على العديد من الدهون مثل الدهون التي تترسب على الأوعية الدموية مما يجعلها تتسبب في ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية ولذلك يزداد ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون لحم الخنزير.

يساعد تناول لحوم الخنازير بشكل كبير على التهاب الكبد من النوع الهاء مما يؤدي إلي الإصابة بمرض الحمى الذي يصاحبه التعب والغثيان والذي بدوره يسبب مضاعفات شديدة والوصول بالمرضي لحد الموت.

يعد الإصابة بالتصلب اللويحي هو واحد من أشهر الأمراض التي يصاب بها من يتناول لحم الخنزير وهو عبارة عن الحالة المناعية الذاتية المدمرة التي تنطوي على الجهاز العصبي المركزي وذلك عندما قام الباحثون بربط العلاقة بين استهلاك الفرد من لحم الخنزير ومرض التصلب العصبي.

يساعد لحم الخنزير على تعرض الفرد لمختلف الديدان الطفيلية.

موقف الأديان من لحم الخنزير

يعتبر الغرب أن الخنزير هو حيوان أليف عكس العرب تماما حيث أن الإسلام قد حرم أكل لحومها بينما يستخدمه المسيحين في الاكل وصناعه الحلويات بالرغم أنه تم تحريمه فيه قبل تحريفه.