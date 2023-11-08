كيفية تخزين الموز لفترة طويلة داخل الفريزر هيفضل معاكي طوال السنة من غير ما يسود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الموز هو من أكثر أنواع الفواكه التي لها طعم مميز ونجد أن العديد من الأشخاص يفضل تناول هذه الفاكهة هي دون عن غيرها، ولكن قد نواجه مشكلة كبيرة عندما ينتهي موسم الموز لانه يكون غير موجود في الأسواق لهذا قد يلجأ بعض الأفراد إلى حيلة التخزين بالنسبة للفواكه والخضروات، ولكن عادة ما يكون هناك صعوبة كبيرة في تخزين فاكهة الموز بالتحديد لأن لون يتحول إلى اللون الأسود بعد فترة قليلة، وفي خلال هذا الموضوع نذكر لكم طريقه تخزين الموز بدون أن يتغير لونه تابعونا للتفاصيل.

كيفية الحفاظ على الموز دون أن يتغير لونه؟

توجد عدة طرق يمكنك إتباعها حتي تحافظي علي الموز أطول فترة دون أن يتغير لونه ويفسد، ومن هذه الطرق هي: