دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الموز هو من أكثر أنواع الفواكه التي لها طعم مميز ونجد أن العديد من الأشخاص يفضل تناول هذه الفاكهة هي دون عن غيرها، ولكن قد نواجه مشكلة كبيرة عندما ينتهي موسم الموز لانه يكون غير موجود في الأسواق لهذا قد يلجأ بعض الأفراد إلى حيلة التخزين بالنسبة للفواكه والخضروات، ولكن عادة ما يكون هناك صعوبة كبيرة في تخزين فاكهة الموز بالتحديد لأن لون يتحول إلى اللون الأسود بعد فترة قليلة، وفي خلال هذا الموضوع نذكر لكم طريقه تخزين الموز بدون أن يتغير لونه تابعونا للتفاصيل.
كيفية الحفاظ على الموز دون أن يتغير لونه؟
توجد عدة طرق يمكنك إتباعها حتي تحافظي علي الموز أطول فترة دون أن يتغير لونه ويفسد، ومن هذه الطرق هي:
- لف الموز بالبلاستيك، هذه الطريقه مضمونه وتعمل على تباطؤ نمو الموز فقط فيها يتم تغليف الموز بواسطة أكياس بلاستيكية بعد أن يتم خطف مباشره وهذه الأكياس تساهم في إبطاء النمو، وبذلك يستمر الموز لفترة طويلة دون أن يتحول لونه للاسود او يتلف.
- تعليق الموز على خطاف، هي أيضا من الطرق المتبعة في حفظ الموز والتي تجعله لا يفسد فقط عند شراء الموز يتم تعليقه على خطاف في مكان به تهوية وهذا يقلل من تأثير غاز الإثيلين السبب في نمو الموز سريعا، وهذه الطريقة يمكنها ان يتم بها حفظ الموز لمدة خمس أيام.
- تجميد الموز، هي أيضا من الطرق المتبعة في التخزين وفيها يتم شراء الموز ثم نقطعه إلى قطع صغيرة وتوضع في علبه توضع داخل الفريزر مع مراعاة، أن يوضع عليه بعض قطرات من عصير الليمون حتى لا يسود لونه وعندما يتم استخدامه نجد أنه طازج كما هو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تخزين الموز لفترة طويلة داخل الفريزر هيفضل معاكي طوال السنة من غير ما يسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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