دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واتساب يوجه صدمة كبيرة لعملائه من مستخدمي هواتف أندرويد وأيفون,

واتساب هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا، ومع ذلك، أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، في وقت سابق من هذا العام أنها ستتوقف عن دعم الهواتف القديمة اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023.

واتساب يوجه صدمة كبيرة لعملائه من مستخدمي هواتف أندرويد وأيفون

هناك عدة أسباب وراء قرار واتساب بوقف الدعم للهواتف القديمة. أولاً، تحتاج التطبيقات باستمرار إلى التحديثات الأمنية للحماية من الثغرات الأمنية، ومع ذلك، قد يكون من الصعب أو المستحيل على الهواتف القديمة دعم هذه التحديثات، وثانيًا، قد لا تحتوي الهواتف القديمة على الميزات والقدرات اللازمة لدعم أحدث إصدارات واتساب، وثالثًا، قد ترغب واتساب في التركيز على تطوير ميزات جديدة للمستخدمين على الإصدارات الأحدث من النظام التشغيل.

أجهزة Android:

أجهزة Android التي تعمل بنظام Android 4.1 Jelly Bean أو أقدم

أجهزة Android التي تعمل بنظام Android 4.2 Jelly Bean أو أقدم

أجهزة Android التي تعمل بنظام Android 4.3 Jelly Bean أو أقدم

أجهزة iPhone:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

إذا كنت تستخدم أحد الهواتف المتأثرة، فستحتاج إلى ترقية هاتفك إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل لاستمرار استخدام واتساب، وإذا كنت غير قادر على ترقية هاتفك، فستحتاج إلى العثور على تطبيق مراسلة فورية بديل.

من المتوقع أن يكون لقرار واتساب بوقف الدعم للهواتف القديمة تأثير كبير على ملايين المستخدمين حول العالم، ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي هذا القرار أيضًا إلى تحفيز المستخدمين على ترقية هواتفهم إلى إصدارات أحدث من نظام التشغيل.