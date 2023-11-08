دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بطريقة عبقرية حضري البسكوت اليومي الاقتصادي بدون خلاط طعمه لذيذ أحلى من الجاهز بكتير,

البسكوت اليومي من المخبوزات الناعمة التي يقبل على تناول الأطفال ويتميز بشكله وقوامه الخفيف الهش، ومكوناته بسيطة لا يخلو مطبخ منها ولا نجد صعوبة في تحضيره، ويتم عمل أشكل متعددة منه حلقات أو دوائر، أو مربعات، علشان تفرحي بهم أولادك، بدل ما تشتري المخبوزات الجاهزة بسعر غالي، كما يتميز هذا النوع من البسكويت بشكله الجميل الذي يجذب الأطفال إليه، سوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري، على طريقة عمل البسكوت اليومي الاقتصادي بطريقة عبقرية ناجحة ومضمونة 100%.

مقادير عمل البسكوت اليومي الاقتصادي

يتكون البسكويت من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

بيضة واحدة.

نصف كوب زيت.

نصف كوب زبدة.

رشه صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكوت اليومي الاقتصادي بطريقة عبقرية بدون خلاط وهى كما يلي:-

نحضر بولة ونضع بها البيض، والسكر، والزبدة، والزيت، والملح، والفانيليا، والنشا ونخفقهم مع بعض بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي فاتح اللون.

بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر للخليط ونعجن المكونات حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية، نقوم بقسم العجينة إلي نصفين.

نضع النصف الأصفر جانباً، ونضيف للنصف الأخر الكاكاو الخام ونقلب برفق حتى تصبح العجينة لونها بني داكن.

نفرد عجينة الكاكاو على سطح متساوي حتى نحصل على قوام مناسب، ثم نقوم بفرد نصف العجين الأخرى على سطح متساوي ناعم الملمس.

نشكل العجين بعد فرده على شكل حلقات متوسطة بواسطة غطاء بطرمان صغير حتى تصبح مثل الدوائر، ثم نحضر كيس فارغ ونضع به دائرة صفراء، ثم دائر من القطع البني ونرصهم على بعض.

نغلق الكيس جيداً من الأطراف حتى تتماسك الدوائر مع بعضها ونحصل على الشكل المناسب، ثم نضع العجين في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك تماماً.

طريقة تسوية البسكوت اليومي الاقتصادي

نخرج لفائف البسكويت من الثلاجة ثم نحضر سكينة ونقوم بتقطيع البسكويت إلي حلقات متوسطة الحجم، ونرصها على صينية مدهونة بقليل من السمنة، نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن، ثم نضع الصينية داخلها حتى تنضج تماماً، نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نرصه على طبق التقديم بألف هنا.