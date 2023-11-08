“الفلوس هتبقى معاك بالكوم” … قطعة قيمة في التلفزيون القديم تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر .. اوعى تتجنن وتبيعه!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بفضل التقدم التكنولوجي السريع أصبح للتلفزيون أهمية كبيرة ليس فقط كجهاز يستخدم في التطلع على العالم بل يتم الاستفادة منه حتى بعد أن يكون رفاتًا، ورغم أن التلفزيون لديه تاريخ طويل في حياة الناس، إلا أن الكثير من الأشخاص يتجاهلون قيمته ويتخلصون منه دون أن يدروا عن الكنوز المخبأة داخله، لذلك ينصح المتخصصون بالاستفادة من أجزاء التلفزيون القديمة بدلًا من التخلص منها.

كيفية الاستفادة من أجزاء التلفزيون القديم

هناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها للاستفادة من أجزاء التلفزيون القديمة. إليك بعض الأفكار:

إعادة تدوير الأجزاء: يمكنك أيضًا فك قطع التلفزيون القديمة واستخدامها في مشاريع DIY أو إعادة التدوير،مثلاً، يمكنك استخدام لوحة الشاشة لإنشاء لوحات فنية أو مرآة ذكية. يمكنك أيضًا استخدام أجزاء أخرى مثل المكثفات والمقاومات والمفاتيح في مشاريع الالكترونيات الخاصة بك.

تحويله إلى شاشة عرض لأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

تحويله إلى نظام ترفيه المنزل: يمكنك توصيل أجهزة الإعلام المنزلية مثل مشغلات الوسائط (مثل Chromecast أو Apple TV) أو أجهزة استقبال البث التلفزيوني مثل Roku.

تحويله إلى شاشة للألعاب: إذا كنت تحب الألعاب، فيمكنك توصيل أجهزة الألعاب مثل PlayStation أو Xbox إلى التلفزيون القديم واستخدامه كشاشة للعب الألعاب.

استخدامات مذهلة من أجزاء التلفزيون الداخلية

يجب فصل الجزء الخارجي للتلفزيون عن الجزء الداخلي من أجل الاستفادة منه، يمكن استخدام أدوات مناسبة لبدء فك الجزء الداخلي واستخراج جهاز الضغط الكهربائي الذي يوجد داخل التلفزيون يمكن فك هذا الجزء بسهولة باستخدام جهاز التسخين.

بعد استخراج جهاز الضغط يمكن استفادته من خلال صنع العديد من الأشياء المفيدة، مثل الصواعق الكهربائية، أو يمكن استخدامه تجميع وتشغيل لمبات النيون وأجهزة كهربائية أخرى، يجب دومًا توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال هذه العمليات.