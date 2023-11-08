دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عالم الزلازل الهولندي الشهير يتنباء و يحذر من وقوع زلزال كبير بسبب حرب غزة.. ويحدد مكان حدوثه,
حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة
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وأشار العالم الهولندي عبر حسابه في منصة “إكس”: “على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون.. وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة، وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت”.
الجدير بالذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أفاد أن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.
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