دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل شكوى الكثير من المواطنين من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء فهناك 3 أجهزة كهربائية تؤدي إلى رفع قيمة فاتورة الكهرباء إلى أكثر مما يزيد عن 700 جنيه مصري، وذلك لأنها تستهلك اكبر قدر ممكن من الكهرباء ، لذا هتنصح شركة الكهرباء المصرية بفصل اوف تخفيف الحمل على هذه الاجهزة، هذا الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى توفير الكثير من أموال فواتير الكهرباء، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
– طرق توفير الاستهلاك الكهربي
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الأجهزة التي يتم استعمالها بشكل مكثف دون حاجة والتي تتسبب في ارتفاع قمية الفاتورة والتي نعرض منها التكييف، حيث يعتبر التكييف من أكثر الأجهزة التي تستعمل طوال فصل الصيف لكن من الممكن التحكم بشكل أكبر في استخدامه من خلال غلق الغرفة التي تريد تعديل درجة حرارتها بشكل جيد ومن ثم تشغيله لفترة وغلقه مرة أخرى بدلا من تركه يعمل طوال الليل والنهار.
أجهزة تسبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء
- المكواة : أحد الأجهزة التي تستهلك معدل كهربي عال لتحويل الطاقة من كهرباء لحرارة لذا ينصح بتقليل عدد مرات الاستعمال عن طريق جمع ملابس المنزل بكامله وكيها دفعة واحدة
- سخان المياه الذي لا يجب تركه يعمل طوال اليوم واستخدامه قبل الاستحمام بنصف ساعة فقط كي نسمح بترشيد الطاقة خلال فصل الشتاء كذلك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوم اقفلهم دلوقتي… 3 أجهزة في منزلك تتسبب في وصول ” فاتورة الكهرباء ” إلى أكثر من700 جنيه.. خراب بيوت مستعجل!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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