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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أجل اهتمام الإنسان بنظافته الشخصيه تم ابتكار العديد من الأدوات التي تساعد في ذلك ومن أهم هذه الأدوات هي قصافة الأظافر والتي اقتصر استخدامها لدى الأفراد على قص وتقليم الأظافر وإزالة الجلد الميت فقط ولكن هناك العديد من الفوائد والاستخدامات التي تقدمها القصافة والتي من المؤكد أنها سوف تذهلك وسوف نخبركم عنها في هذا المقال.
فوائد القصافة للاظافر
تعتبر قصافة الاظافر من أدوات النظافة الشخصية التي يجب أن تكون موجودة لدى كل فرد ليستخدمها في قص أظافره وذلك لأن الأظافر يتكون تحتها الكثير من الجراثيم والميكروبات التي تسبب الأمراض ولذلك ينصح كل الأطباء بضرورة المداومة على قص الأظافر واستعمال القصافة ولكن بشرط أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة قصافة خاصة به لأن الجراثيم تنتقل من خلالها.
فوائد القصافة الأخرى
هناك العديد من الفوائد الأخري التي تقوم بها القصافة مثل :
- تستخدم القصافة في التحكم في خيوط الكروشيه الذي يتم استخدامه في عمل المشغولات اليدوية وذلك من خلال أن يتم تمرير الخيط من خلال الفتحة الضيقة الموجودة في القصافه.
- تكون القصافة بديلا جيد لفتح العلب والزجاجات الغازية من اول مرة.
- وتستطيع استخدام القصافة كحامل للبخور من خلال أن تقوم بوضع أعواد البخور في الفتحة الضيقة الموجودة بداخلها ولكن يجب أن يتم وضع طبق أسفلها لتجميع الرماد.
- بالإضافة إلى أنها تستخدم كحامل للهاتف من خلال أنه يمكنك سند شاشة الهاتف عليها وهذه الطريقة تستخدم بكثرة لدى السيدات في المطبخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “قصافة ب 7 أرواح” .. استخدامات مذهلة وغير متوقعة لقصافة الأظافر تغنيك عن الكثير من الأدوات وتوفر لك الكثير من الوقت والمجهود .. ازاي كنا عايشين ومنعرفش!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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