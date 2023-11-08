عودك هيبقى فرنساوي.. عشبة سحرية برخص التراب هتشيل الكرش والجناب في اسبوع واحد بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة زيادة الوزن هي من المشاكل التي يواجهها العديد من الأفراد رجالا ونساء وفي أعمار مختلفة ونجد أن السمنة تؤثر على جسم الإنسان بشكل سلبي ويكون لها الكثير من المضاعفات الخطيرة والأضرار ، فهي بوابة الأمراض كما أن السمنة تعطي الإنسان مظهر غير جيد، وقد يلجأ بعض الأفراد إلى إجراء عمليات جراحية للتخلص من زيادة الوزن، وأحيانا أتباع حمية غذائية قاسية، لذلك الأمر أيضا ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية والمشروبات التي لها مفعول السحر وفي هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا للتفاصيل.

مشروب ورق الغار

يعتبر ورق الغار هو من أشهر أنواع التوابل ويعرف تجاريا باسم ورق اللورا ويستخدم بشكل أساسي في عمل الكثير من الأطباق والاكلات علما بأنه من النباتات العطرية التي لها رائحة قوية، ونجد أنه يعطي للطعام لك مميزة وفوق كل هذا ورق الغار له مفعول السحر في التخلص من الوزن الزائد من خلال وصفه طبيعيه نحتاج فيها إلى تلك المكونات الآتية:

ملعقة عسل نحل.

مقدار كوب من الماء

حفنة من أوراق الغار.

3 أعواد من القرفة.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار

نقوم أولا نقوم بإحضار كوب من الماء ونضع فيه كلا من أعواد القرفة بالإضافه إلى ورق الغار ويوضع في إناء، ويرفع على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة الغليان بعدها يترك لمدة ليلة كاملة، وفي صباح اليوم التالي يحلى بالعسل على أن يتم تناوله في الصباح قبل وجبة الإفطار، هذا المشروب من شأنه أن يساهم على حرق الدهون وزيادة نسبة التمثيل الغذائي