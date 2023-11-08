بشرى سارة.. انخفاض سعر الأرز اليوم بالأسواق للمستهلك كيلو الارز وصل 12.5 الحق اشتري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد أنه خلال هذه الفترة قد شهدت أسعار الأرز في الأسواق استقرار كبير وبالطبع يعتبر الأرز من السلع الاستهلاكية الاساسية والتي تعتبر ركن هام وأساسي في الطعام اليومي للمصريين، وبعد التقلبات المستمرة التي شهدتها الأسواق خلال الفتره القليله الماضيه، قد أصبحت الآن الأسعار مستقرة وهذا ما قاله الحاج حسين أبو صدام والذي يشغل منصب نقيب الفلاحين وتابع قائلا بان هناك احتمالات قوية إلى أن تنخفض أسعار الأرز ليصل الكيلو إلى 20 جنيه بينما هو في الوقت الراهن يصل الى 27 جنيه.

على جانب آخر تابع حسين أبو صدام حديثه قائلا إن السبب وراء ارتفاع أسعار الأرز حاليا هو استغلال بعض التجار الجشعين والذين يريدون احتقار الأرز هذا طبعا بخلاف تخزين الفلاحين للأرز ينتظرون ارتفاع الأسعار ، حتى يقومون ببيع كميات الأرز الموجودة لديهم تلك الحالة تعرف باسم حالة تعطيش السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونصح نقيب الفلاحين جميع المواطنين بعدم الإقبال على شراء الأرز بكميات كبيرة عندما تكون الأسعار مرتفعة.

وختم حديثه قائلا بأن أسعار الأرز حاليا قد شهدت بالفعل تراجع طفيف بنحو 1000 جنيه للطن مما يساهم في استقرار أسعار الأرز، ويخفف بالطبع العبء عن كاهل المواطنين، وتختلف أسعار الأرز السائب عن أسعار الأرز المعبأ، فنجد أن الأرز السائب يتراوح السعر ما بين 25 إلى 27 جنيه بينما الأرز المعبأ للكيلو يتراوح ما بين 30 إلى 35 جنيه.