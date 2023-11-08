“هتجيبه من تحت الأرض” .. علامات خطيرة ومؤكدة تدل على وجود ثعبان في المنزل وعليك البحث في هذه الأماكن فورًا .. ماتخافش هتطلعه في ثواني!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لاشك أن وجود الثعابين في أي مكان يسبب الذعر والخوف لمعظم الناس خاصة إذا ما كانت من الأنواع السامة، وجود الثعبان في المنزل دون سابق إنذار أمر مخيف لذلك يحاول البعض من قطع الطريق من البداية واتخاذ كافة الوسائل لمنع وصولها للمنزل، وتوجد علامات تنبئ على وجودها في البيت حيث تميل معظم الثعابين على التواجد في الأماكن الرطبة والدافئة معظم الوقت، ولهذا نرصد لكم أبرز تلك العلامات وكيفية القضاء على الثعابين بالمنزل.

علامات وجود الثعابين في المنزل

توجد بعض الدلالات التي قد تنبهك على وجود ثعبان داخل المنزل ومنها ما يلي:

رؤية الثعبان وهذا دليل كافي ليؤكد على وجود ثعبان واحد على الأقل بالمنزل.

وجود جلد الثعبان: خاصة في الأماكن الجافة ومداخل المنزل حيث تتساقط هذه الجلود منها خلال مراحل النمو.

غياب القوارض: إذا لاحظت وجود القوارض حول المنزل بالأيام العادية فإن غيابها أو اختفائها بشكل مفاجيء احتمال وجود ثعابين حول المنزل.

رؤية بيض الثعبان حيث تلجأ إلى وضعه في الأماكن المظلمة والرطبة وقد يصدر منها أصوات ضوضاء وهذه علامة أخرى.

ظهور رائحة مميزة فإن بعض الأنواع وخاصة الأفعى تمتلك رائحة غريبة.

طرق التخلص من الثعابين بالمنزل

تستطيع الاعتماد على الطرق الآتية للتغلب على الثعابين كما يلي: